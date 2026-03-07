إعلان

"ل 3" بمليون جنيه.. مزاد اللوحات المميزة يشتعل على بوابة مرور مصر

كتب : صابر المحلاوي

01:41 ص 07/03/2026

المزايدة على لوحة سيارة مميزة

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن فتح باب المزايدة على لوحة سيارة مميزة تحمل رقم "ل 3"، ووصل السعر الحالي إلى مليون و150 ألف جنيه، حتى الآن يشارك في المزايدة 5 أشخاص، ومن المقرر إغلاقها اليوم 8 مارس 2026.

ويستطيع المواطنون المشاركة في المزاد عبر الموقع الرسمي باتباع خطوات واضحة تشمل تسجيل الدخول، اختيار الرقم المرغوب، وإرسال الطلب ليتم إدراجه في المزاد، والفوز باللوحة يتيح الدفع إلكترونيًا أو نقديًا في البنوك.

تهدف هذه المزادات إلى تنظيم حركة المرور وتقديم لوحات مميزة بطريقة رسمية، مع الالتزام بالقوانين المرورية التي تضمن سلامة المرور وانسيابه، وتقليل الحوادث والاضطرابات على الطرق.

لوحات السيارات اللوحات المميزة إدارة المرور

