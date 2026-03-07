تقام اليوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة مجموعة من المباريات في الدوري المصري.

كما تقام اليوم السبت، الكثير من المباريات في المسابقات الأوروبية المختلفة، منها مباريات في الدوري الإسباني ومباريات في الدوري الفرنسي أيضًا.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

غزل المحلة ضد فاركو، 9.30 مساءً

سموحة ضد مودرن سبورت، 9.30 مساءً

إنبي وكهرباء الإسماعيلية، 9.30 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



أوساسونا ضد ريال مايوركا، 3 مساءً

ليفانتي ضد جيرونا، 5.15 دقيقة مساءً

أتليتكو مدريد ضد ريال سوسيداد، 7.30 مساءً

أتليتك بلباو ضد برشلونة



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



كالياري ضد كومو، 4 مساءً

أتالانتا ضد أودينيزي، 7 مساءً

يوفنتوس ضد بيزا، 9.45 دقيقة مساءً



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



نانت ضد أنجيه، 6 مساءً

أوكسير ضد ستراسبورج، 8 مساءً

باريس سان جيرمان ضد موناكو، 9.45 مساءً

تولوز ضد أولمبيك مارسيليا، 10.5 دقائق مساءً



مواعيد مباريات الدوري السعودي



الأخدود ضد الفيحاء، 9 مساءً

الخلود ضد القادسية، 9 مساءً

الاتفاق ضد الشباب، 9 مساءً

النصر ضد نيوم، 9 مساءً

