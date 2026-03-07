إعلان

اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 07/03/2026

محاكمة متهم بقيادة تنظيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، في القضية رقم 66158 لسنة 2024 الهرم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 3 فبراير 2020، تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش، والتي أسست على مخالفة أحكام القانون، ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل قانوني.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم، من بينها تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، بالإضافة إلى رصد أماكن بهدف استهدافها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنظيم داعش جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟
شئون عربية و دولية

هل يدرس ترامب نشر قوات أمريكية داخل إيران سرًا؟
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان