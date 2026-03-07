تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، في القضية رقم 66158 لسنة 2024 الهرم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 3 فبراير 2020، تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش، والتي أسست على مخالفة أحكام القانون، ومنعت مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل قانوني.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم، من بينها تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، بالإضافة إلى رصد أماكن بهدف استهدافها.