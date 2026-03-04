

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة قاصمة لمافيا الغش التجاري، بضبط كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مخزنين ومصنع بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك قبل طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

مكملات مجهولة المصدر

أسفرت الحملات الأمنية المكبرة عن ضبط 200 ألف قرص مكملات غذائية مجهولة المصدر ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 120 ألف قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، و850 ألف قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع، وجميعها بدون مستندات تدل على مصدرها القانوني، مما يؤكد نية المتهمين في التدليس على جمهور المستهلكين.

مداهمة "مصنع للموت".. كمامات وكحول مجهول

كما نجحت القوات في وضع يدها على منشأة وُصفت بأنها "مصنع للموت"، حيث تم ضبط 20 ألف كمامة مصنعة من خامات مجهولة، و2100 كمامة تحت التجهيز، و525 كجم من القطن الطبي المجهول، وصولاً إلى ضبط كمية ضخمة بلغت 11 طناً من الكحول الطبي مجهول المصدر وبدون بيانات تجارية، كان من المقرر طرحها في الأسواق كأصناف مطابقة للمواصفات على خلاف الحقيقة.

تهديد للصحة العامة

كشفت التحريات أن المتهمين أداروا هذه المنشآت بدون ترخيص، واتخذوا من محافظتي القاهرة والإسكندرية مسرحاً لنشاطهم الإجرامي، بهدف طرح تلك الأصناف غير المطابقة للمواصفات القياسية، مما يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين.

تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.