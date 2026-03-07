أكد حزب الله، فجر اليوم السبت، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ردًا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت عدة مدن وبلدات لبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن العملية نفذها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر اليوم 7 مارس 2026، مستهدفين تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بصليات صاروخية دقيقة.

يذكر أن حزب الله، أعلن فجر الجمعة، عن اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية تسللت عبر 4 مروحيات من الاتجاه السوري بعد عملية إنزال عند مثلث جرود بلدات يحفوفا.

وأضاف الحزب، بحسب بيانه، فجر السبت، أن العدو الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية مكثفة شملت نحو 40 غارة لتأمين انسحاب قواته من بلدة النبي شيت.