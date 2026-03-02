إعلان

قطع وشها بمطواة في نص الليل.. القبض على المتهم بتشويه طليقته بالسيدة زينب

كتب : رمضان يونس

05:03 م 02/03/2026 تعديل في 05:12 م
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه بالقاهرة.

قطع بالوجه وإصلاح العصب السابع.. التقرير الطبي في واقعة ضحية طليقها بالسيدة زينب

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بلاغًا من "ربة منزل" مصابة بجروح متفرقة" مقيمة بدائرة القسم، تضررها من طليقها سائق - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها بسبب خلافات بينهما لعدم إنفاقه عليها ومنعه من رؤية أنجاله.

مأساة "هند" مع طليقها في السيدة زينب : " قطع وشي في الشارع وأنا بجيب سحور"

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة ، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

