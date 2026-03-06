إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل إساءة أب وابنه لحيوان أليف بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

11:19 م 06/03/2026

القبض على متهمين بسحل كلب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تفاصيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل وابنه يسيئون معاملة كلب وسحله أثناء سيرهما على دراجة نارية، الواقعة أثارت غضبًا واسعًا بين نشطاء حقوق الحيوان والمواطنين.

كشف تفاصيل فيديو لـ أب وابنه يسيئون معاملة كلب بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط مستقليها، وهما عامل وابنه، مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور أول.

وبمواجهة الأب، أقر بارتكابه الواقعة وأوضح أنه قصد بيع الكلب والاستفادة من ثمنه، بينما شارك الابن في الواقعة أثناء قيادته للدراجة.

الإجراءات القانونية والرعاية البيطرية

تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستقلين. كما جرى نقل الكلب إلى إحدى الجهات البيطرية المختصة لتلقي الرعاية اللازمة وضمان سلامته.

وأكدت المصادر الأمنية أن مثل هذه التصرفات تُعد انتهاكًا للقوانين الخاصة بحماية حقوق الحيوانات، وأن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي إساءة للحيوانات.

سحل كلب تعذيب حيوان أمن القليوبية

