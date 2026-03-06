تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها أحد العاملين في محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بمحافظة الجيزة، بعدما استولى أحد الأشخاص على عدد من الأجهزة عقب التلاعب في إيصالات تحويل الأموال.

بلاغ بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغًا من محاسب يعمل بأحد محال الأجهزة الإلكترونية، مقيم بمحافظة الجيزة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص.

وأوضح المبلغ أن المتهم قام بشراء أجهزة إلكترونية من المحل، وأرسل إيصالات تفيد بتحويل المبالغ المالية عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال، إلا أنه تبين لاحقًا التلاعب في تلك الإيصالات والاستيلاء على الأجهزة دون سداد قيمتها الحقيقية.

حيلة التلاعب بالإيصالات للنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في الواقعة، من بينها تطبيقات وبرامج تستخدم في تعديل الصور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بقيامه بالتلاعب في قيمة إيصالات تحويل الأموال باستخدام برامج تعديل الصور مثل "فوتوشوب"، لإظهارها بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، ما مكنه من استلام الأجهزة الإلكترونية من المحل دون سداد ثمنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.