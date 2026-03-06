إعلان

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

11:17 م 06/03/2026

سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها أحد العاملين في محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بمحافظة الجيزة، بعدما استولى أحد الأشخاص على عدد من الأجهزة عقب التلاعب في إيصالات تحويل الأموال.

بلاغ بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغًا من محاسب يعمل بأحد محال الأجهزة الإلكترونية، مقيم بمحافظة الجيزة، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص.

وأوضح المبلغ أن المتهم قام بشراء أجهزة إلكترونية من المحل، وأرسل إيصالات تفيد بتحويل المبالغ المالية عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال، إلا أنه تبين لاحقًا التلاعب في تلك الإيصالات والاستيلاء على الأجهزة دون سداد قيمتها الحقيقية.

حيلة التلاعب بالإيصالات للنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

وبعد إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورطه في الواقعة، من بينها تطبيقات وبرامج تستخدم في تعديل الصور.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بقيامه بالتلاعب في قيمة إيصالات تحويل الأموال باستخدام برامج تعديل الصور مثل "فوتوشوب"، لإظهارها بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، ما مكنه من استلام الأجهزة الإلكترونية من المحل دون سداد ثمنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط نصاب تهمة النصب وزارة الداخلية إيصال مزور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل
25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية
أخبار وتقارير

25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية

قضية تبادل زوجات.. علي جمعة يكشف عن واقعة نادرة وأغرب فتوى في حياته (فيديو)
جنة الصائم

قضية تبادل زوجات.. علي جمعة يكشف عن واقعة نادرة وأغرب فتوى في حياته (فيديو)
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان