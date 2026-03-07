إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:05 ص 07/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية الجمعة.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 6-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8225 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4800 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3425 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 255760 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 5089 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

