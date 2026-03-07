تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات التجمع الخامس، المنعقدة ببدر، محاكمة 75 متهماً في القضية رقم 4660 لسنة 2025 المعروفة بـ«الهيكل الإداري». وتشمل المتهمين قيادات جماعة إرهابية وعضويتها، الذين وُجهت إليهم تهم الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

الانضمام وتمويل الإرهاب في قضية الهيكل الإداري بالتجمع الخامس

أمر الإحالة أوضح أن المتهمين من السادس وحتى الأخير وُجهت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، فيما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، واستخدام الجماعة لأغراض دعوية تهدف إلى زعزعة الأمن العام.

إجراءات المحكمة واستمرار النظر في القضية

تواصل المحكمة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، سماع المرافعات والاطلاع على الأدلة المقدمة من النيابة العامة.