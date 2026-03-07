إعلان

الجنايات تستكمل محاكمة 75 متهماً في قضية الهيكل الإداري بالتجمع الخامس

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 07/03/2026

محاكمة 75 متهماً في قضية الهيكل الإداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات التجمع الخامس، المنعقدة ببدر، محاكمة 75 متهماً في القضية رقم 4660 لسنة 2025 المعروفة بـ«الهيكل الإداري». وتشمل المتهمين قيادات جماعة إرهابية وعضويتها، الذين وُجهت إليهم تهم الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

الانضمام وتمويل الإرهاب في قضية الهيكل الإداري بالتجمع الخامس

أمر الإحالة أوضح أن المتهمين من السادس وحتى الأخير وُجهت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، فيما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، واستخدام الجماعة لأغراض دعوية تهدف إلى زعزعة الأمن العام.

إجراءات المحكمة واستمرار النظر في القضية

تواصل المحكمة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، سماع المرافعات والاطلاع على الأدلة المقدمة من النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات التجمع قضية الهيكل الإداري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
رمضان ستايل

خطر السحور الدسم.. لماذا تزداد نوبات ارتجاع المريء في شهر الصيام؟
"شباكه المفضلة".. ماذا يفعل عمر مرموش في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

"شباكه المفضلة".. ماذا يفعل عمر مرموش في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد؟
تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
علوم

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان