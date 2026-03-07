إعلان

للدفاع عن لبنان.. حزب الله يُهاجم منطقة الإخلاء في جرود النبي شيت بالصواريخ

كتب : محمد أبو بكر

04:59 ص 07/03/2026

حزب الله

أصدر حزب الله، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه، تنفيذ هجوم صاروخي على منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، ضمن تصديها لأي عمليات إنزال للعدو الإسرائيلي في منطقة البقاع.

أشار الحزب، إلى أن العملية وقعت عند الساعة 04:15 من فجر اليوم 7 مارس 2026، نفذها مجاهدو الحزب بصليات صاروخية دقيقة استهدفت مواقع العدو في المنطقة المستهدفة.

أكد الحزب أن هذا الهجوم جاء في إطار الحق المشروع للدفاع عن لبنان ومجابهة أي محاولات للعدو الإسرائيلي للإنزال في منطقة البقاع.

