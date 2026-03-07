إعلان

إيران تٌطالب الأمم المتحدة بالحياد وتندد بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية

كتب : محمد أبو بكر

04:54 ص 07/03/2026

إيران وأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف حيادي في الصراع الحالي، مشيرة إلى تعرضها لعدوان غير مبرر من دولتين نوويتين.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبدى قلقه على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أسفر فيه الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عن مقتل المئات في إيران.

وأضافت الوزارة، أن إيران كانت منخرطة في مفاوضات دبلوماسية جادة عندما تعرضت للهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تأتي للمرة الثانية خلال 9 أشهر.

