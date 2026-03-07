كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات مشاجرة مسلحة وقعت في 26 فبراير الماضي، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص برش خرطوش في أجزاء متفرقة من أجسامهم.

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال المصابين، وبسؤالهم تبين أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل ستة أشخاص ملثمين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسمي أول وثان شبرا الخيمة.

جاء الاعتداء على خلفية قيام أحد المصابين بمعاكسة خطيبة أحد المتهمين، ما أدى إلى تصاعد الأمور إلى استخدام أسلحة نارية.

التحقيقات في "خناقة بالخرطوش" بالقليوبية

وأوضحت التحريات أن المتهمين استقلوا دراجتين ناريتين أثناء الواقعة، وأطلقوا أعيرة نارية على الضحايا، ما أسفر عن إصابتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة من المتهمين، بينما تبين أن السادس مقيد على ذمة قضية مخدرات وسلاح ناري، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن أسلحة نارية (3 بنادق خرطوش) وسلاح أبيض ودراجتين ناريتين استخدموها في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.