كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - أحمد مسعد:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، إن هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الأكثر زخماً وحظيت باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام.

وأضاف أن خروج الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الأركان لم يكن ليحدث لولا وعي الشعب، وحرصه على حماية الديمقراطية، ودور الهيئات القضائية في صون الحكم والعدالة، ومؤسسات الدولة التي التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون.

وأكد بدوي أن الهيئة لم تقتصر على الرد على النقد أو التعامل مع التظلمات والشكاوى، بل تصدت بشكل مباشر لأي تجاوزات أو ممارسات خاطئة قد تؤثر على سلامة الانتخابات.

وأشار إلى أن العالم شاهد كيف مارس المصريون الرقابة الشعبية والقضائية بمنتهى التحضر، في صورة عكست نضج التجربة الانتخابية. وأضاف أن التغيير في المسار الانتخابي ساهم في تنامي نسب التصويت في كل جولة، بما حقق إرادة الناخبين واستحق الفائزون أصوات ناخبيهم، واستحق الشعب نوابه الذين اختارهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

