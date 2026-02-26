في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص، تبين أن شرارتها الأولى بدأت بخلاف بسيط على مكان تركيب عمود إنارة بإحدى قرى مركز الزقازيق.

الواقعة التي تعود لـ 21 فبراير الجاري، بدأت بمشادة كلامية بين طرفين من الجيران؛ الطرف الأول شرع في تركيب عمود إنارة أمام منزله، وهو ما قابله الطرف الثاني بالرفض القاطع بحجة قرب العمود من أرضهم الزراعية. وسرعان ما تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وتلاسن بالكلمات دون إصابات.

تمكنت قوة أمنية من تحديد هوية المشاركين في الفيديو وضبط الطرفين (4 رجال وسيدة). وبمواجهتهم أقروا بالصلح والتراضي فيما بينهم، مؤكدين أن لحظة غضب كانت وراء المشهد الذي تم تداوله.