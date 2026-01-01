إعلان

كيانات مشروعة في شقق وعربيات .. القبض على تاجرين مخدرات غسلا 120 مليون

كتب : رمضان يونس

03:36 م 01/01/2026

متهمين

كتب ـ رمضان يونس:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط عنصرين إجراميين، غسلا 120 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمخدرات.

تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام عنصرين جنائيين، بغسل 120 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

