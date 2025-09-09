إعلان

اليوم.. معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية

11:29 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

محمد رمضان ونجله

كتب- رمضان يونس:

تنظر محكمة جنح مستأنف الطفل بالسادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، معارضة نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر بتأييد إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في واقعة تعديه على زميله داخل نادي نيو جيزة.

كانت الجلسة الماضية قد شهدت حضور الفنان محمد رمضان، فيما تغيّب نجله عن المثول أمام المحكمة، في حين حضرت والدة الطفل المجني عليه، وقدّم دفاع الأخير وثيقة تصالح بين الطرفين أثناء نظر المعارضة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بإيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بمدرسة خاصة دولية بالشيخ زايد، أثناء وجودهما داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

