عتاب انتهى بجريمة.. المعارضات يجدد حبس متهم بقتل عامل في الطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل عامل طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، بعدما عاتبه الأخير على اعتدائه بالضرب على شقيقه، فاستل المتهم سلاحًا أبيض وسدد له طعنة قاتلة أنهت حياته في الحال.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بمقتل عامل على يد عاطل في الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحديد هوية الجاني وضبطه.

قررت النيابة العامة، نقل الجثة إلى الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير وافٍ حول بسبب الوفاة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها.