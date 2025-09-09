إعلان

عتاب انتهى بجريمة.. المعارضات يجدد حبس متهم بقتل عامل في الطالبية

10:52 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

حبس- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل عامل طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، بعدما عاتبه الأخير على اعتدائه بالضرب على شقيقه، فاستل المتهم سلاحًا أبيض وسدد له طعنة قاتلة أنهت حياته في الحال.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بمقتل عامل على يد عاطل في الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحديد هوية الجاني وضبطه.

قررت النيابة العامة، نقل الجثة إلى الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير وافٍ حول بسبب الوفاة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس جريمة متهم الطالبية محكمة الجيزة حبس عاطل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم