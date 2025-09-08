تحريض بسبب خلاف ميراث.. الداخلية تكشف لغز اعتداء طفل الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على طفل بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، باستدعاء والد الطفل وسؤاله قرر قيام نجل شقيقه بالاعتداء على نجله بالضرب بتحريض من والده لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (من ذوي الاحتياجات الخاصة) ووالده، وبمواجهة الأخير أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.