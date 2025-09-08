إعلان

تحريض بسبب خلاف ميراث.. الداخلية تكشف لغز اعتداء طفل الدقهلية

02:05 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المتهم بالاعتداء علي طفل
  • عرض 6 صورة
    المتهم بالاعتداء علي طفل
  • عرض 6 صورة
    المتهم بالاعتداء علي طفل
  • عرض 6 صورة
    المتهم بالاعتداء علي طفل
  • عرض 6 صورة
    المتهم بالاعتداء علي طفل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على طفل بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، باستدعاء والد الطفل وسؤاله قرر قيام نجل شقيقه بالاعتداء على نجله بالضرب بتحريض من والده لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (من ذوي الاحتياجات الخاصة) ووالده، وبمواجهة الأخير أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف ميراث لغز اعتداء طفل الدقهلية خلافات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة