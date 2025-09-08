تحرش 3 أشخاص بسيدة في الشارع.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتحرش بسيدة حال استقلالهم مركبة "توك توك" بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة المشار إليها مستقلاً سيارته (ميكروباص) تلاحظ له قدوم مركبة "توك توك" في الإتجاه المقابل بذات الطريق، يستقله شخصان رفقة قائده، وقاموا بالتحرش بإحدى السيدات حال وقوفها بالطريق، ولاذوا بالفرار وحال محاولته اعتراضهم بالسيارة قيادته قام قائد مركبة الـ "توك توك " بالاصطدام بسيارته محدثاً تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) والمركبة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.