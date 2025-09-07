"هرب على موتوسيكل معدي".. الداخلية تكشف ملابسات سرقة مصنع بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع نحاسية من داخل أحد المصانع بالجيزة واستقلاله عقب ذلك دراجة نارية برفقة آخر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وأضاف بأنه عقب ارتكاب الواقعة استقل إحدى الدراجات النارية "لا يعرف قائدها" تصادف مروره بمحل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.