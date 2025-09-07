كتب- صابر المحلاوي:

أتاحت النيابة العامة للمواطنين فرصة التصالح في مخالفات المرور بخصم 50% لمدة 3 أيام فقط، من خلال بوابة خدمات نيابة المرور الإلكترونية، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المركبات وتوسيع دائرة الخدمات الرقمية.

خطوات التصالح عبر بوابة نيابة المرور

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنا .

اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور.

تحديد نوع المخالفة سواء رخص المركبات أو رخص القيادة.

إدخال بيانات اللوحة المعدنية (أرقام وحروف).

الضغط على إجمالي المخالفات.

اختيار مربع التصالح على المخالفات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

استكمال عملية الدفع الإلكتروني وانتظار النتيجة.

طرق الدفع المتاحة

تتيح المنصة الإلكترونية الدفع بعدة وسائل، سواء من خلال البطاقات البنكية أو عبر خدمات الدفع الفوري، وهو ما يسمح بسرعة إتمام المعاملة دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور.

الاستعلام والسداد عبر بوابة الحكومة المصرية

كما توفر بوابة الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة، مع إمكانية سدادها أو تقديم التظلمات إلكترونيًا بخطوات تشمل:

اختيار أيقونة "مخالفات رخص المركبات".

إدخال رقم اللوحة.

الضغط على "عرض المخالفات".

تحديد المخالفة المطلوب سدادها واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو توسيع خدمات الحكومة الإلكترونية، بما يضمن الشفافية، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين، ويقلل من التكدس داخل وحدات المرور.