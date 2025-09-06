إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سرقة قفل بوابة" بأسيوط

07:16 م السبت 06 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى سيدة من قيام شخص بسرقة قفل بوابة عقار.

وتبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان أسيوط من صيدلي مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من قيام شخص بسرقة كالون البوابة الحديدية للعقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية مديرية أمن أسيوط سرقة قفل بوابة عقار قسم شرطة ثان أسيوط النيابة العامة
