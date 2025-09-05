قبل أولى الجلسات.. اعتداءات جنسية داخل غرفة النوم في قضية سارة خليفة

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الجنايات، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل صادمة، أبرزها واقعة ضبط مقاطع فيديو داخل هاتف محمول ذهبي اللون مملوك للمتهمة "سارة خليفة"، تضمنت مشاهد تعذيب وهتك عرض لشخص داخل غرفة النوم الخاصة بالمتهمة.

وجاء في التحقيقات، أن المقاطع وُجدت داخل تطبيق مخصص لحفظ الصور والمقاطع، وأظهرت اعتداءات جنسية على أحد الأشخاص، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

وبمواجهة المتهمة بالمقاطع، اعترفت بأنها صُورت بمعرفتها داخل منزلها وداخل غرفة نومها، مؤكدة أن الصوت الأنثوي الظاهر في أحد المقاطع يعود إليها.

وأشارت إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ويدعى "م. ش" كان يعمل سائقًا لديها قبل أن يترك العمل وينتقل إلى آخر، وأن بينهما خلافات مالية.

وأوضحت التحقيقات أن "سارة خليفة" قالت إن بداية الواقعة كانت عندما استغل "م. ش" حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية ودخل المنزل، لتتفاجأ بوجوده.

وأكدت أنها هددته بالاتصال بالشرطة، غير أنه توسّل إليها لعدم الإبلاغ، قبل أن يحضر آخرون إلى الشقة وتدور مشاجرة انتهت بتصوير المقاطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



