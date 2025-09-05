إعلان

ضبط كيان تعليمى مزور في القاهرة

01:49 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

كيان تعليمي - أرشيفية

كتب - علاء عمران:

داهمت مأمورية من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كيان تعليمي غير مرخص بالوايلي.

أكدت التحريات أن شخصا يرد كيانا تعليميا غير مرخّص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدة مجالات.

وأوهم المتهم الضحايا بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما يخالف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

كيان تعليمي الوايلي الجيزة القاهرة تزوير
