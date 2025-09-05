إعلان

ضبط مدير مصنع لتدوير زيوت سيارات مغشوشة في الإسكندرية

12:32 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

ضبط مصنع لتدوير زيوت سيارات مغشوشة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، بعد تورطه في تجميع زيوت سيارات مستخدمة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل بيانات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بغرض الغش وخداع المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وخلال مداهمة المصنع، عثرت القوات على أكثر من 6 أطنان من الزيوت المتهالكة داخل خزانات وبراميل، إضافة إلى 415 كيلوجرامًا من زيوت السيارات المعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة، إلى جانب 7000 قطعة من الملصقات والعبوات الفارغة المدون عليها بيانات مزورة.

وأقر المتهم بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الغش الصناعي وحماية المستهلك.

الإسكندرية مصنع غير مرخص زيوت سيارات مغشوشة
