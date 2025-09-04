كتب - عاطف مراد:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا خارجة ورقصًا بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.