مصدرها الصين.. ضبط 300 طن مواد كيميائية تستخدم في صنع المخدرات بأمريكا

05:47 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

الشرطة الامريكية

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، ضبطت 300 طن من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الميثامفيتامين والتي تعتقد السلطات الفيدرالية أن مصدرها الصين وكانت متجهة إلى كارتل سينالوا المكسيكي.

ووصفت المدعية العامة لولاية واشنطن جانين بيرو والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز العملية، أنها "أكبر عملية ضبط للمواد الكيميائية الأولية للمخدرات تنفذها الولايات المتحدة على الإطلاق".

وقالت جانين بيرو في مستودع بمدينة باسادينا في ولاية تكساس: "هاتان شحنتان من المواد الكيميائية، نُقلتا على متن سفينتين مختلفتين في أعالي البحار، وأُرسلتا إلى كارتل سينالوا في المكسيك. من الصين إلى المكسيك".

وأضاف المسؤولان، أن البراميل الـ13 ألفا التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي تحتوي على كحول البنزيل وثناني ميثيل الفورماميد، وكان من الممكن استخدامها في تصنيع 189 طنا من الميثامفيتامين "الذي تصل قيمته في شوارع هيوستن إلى 569 مليون دولار".

وبحسب بيرو، يعود الفضل في عملية الضبط إلى قرار الرئيس دونالد ترامب تصنيف كارتل سينالوا "منظمة إرهابية أجنبية".

وأوضح ليونز، أن القرار منح السلطات الأمريكية صلاحيات موسعة، من بينها القدرة على تتبع مثل هذه الشحنات حتى قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، وفقا للغد.

وأضافت المدعية العامة "يتم شحن أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات الاصطناعية مثل الميثامفيتامين والفنتانيل يوميا من الصين إلى المكسيك في حرب غير معلنة تشنّها الصين ضد الولايات المتحدة ومواطنيها".

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة قوانغتشو تينغيو الصينية بتهمة التورط في "تصنيع وبيع المواد الأفيونية الاصطناعية للأمريكيين".

ووجّه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) اتهامات أيضا إلى 2 من ممثلي شركة قوانغتشو تينغيو، اتهمهما بالتورط "بشكل مباشر" في شحن المخدرات والمواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة.

