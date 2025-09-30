كتب- محمود الشوربجي:

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في حادث انقلاب ميني باص بنفق سعد الدين الشاذلي، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث أثناء سير الميني باص القادم من منطقة التجمع في اتجاه المرج.

الحادث المروع أسفر عن إصابة 13 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما لفظ أحد الركاب أنفاسه الأخيرة داخل النفق.

رجال المرور والدفاع المدني انتقلوا سريعًا لموقع الانقلاب لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية.

