فيديو صادم | عامل يتحرش بسيدة ويهينها بالسب.. والداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها أقرت بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال خادشة للحياء وتعدى عليها بالسب عند استغاثتها بالأهالي.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

