

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة طفل المرور وآخرين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب وإصابته.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة طفل المرور و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة.

وجاء في أمر الإحالة أن طفل المرور وآخرين في يوم 21/5/2025 بدائرة قسم شرطة المقطم المتهمين من الأول إلى الثالث استعرضوا القوة والعنف نحو المجني عليهم مستخدمين في ذلك سلاح أبيض عصا خشبية بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى معنوي ومادي بهم لفرض سطوتهم عليهم مكدرين بذلك الأمن والسكينة العامة وقد القى هذا الفعل الرعب في نفس المجني عليهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين مستخدمين سلاحا أبيضا عصا خشبية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي اعجزتهم عن اشغالهم مدة تزيد عن 20 يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض عصا خشبية على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، مشيرا إلى أن المتهمين من الأول إلى الثالث أحرزوا وحازو سلاحًا أبيضًا عصا خشبية دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.