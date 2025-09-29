وقع حادثًا غريبًا في مدينة تشنغدو الصينية، بعد أن اصطدم رجل يقود دراجة نارية بإشارة مرور، مما أدى إلى انحشار رأسه داخل الهيكل المعدني للإشارة.

الواقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحول الوضع إلى مشهد غير متوقع على الإطلاق.

بدورها هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث فور وقوعه، لكن عملية إخراج الرجل لم تكن سهلة، حيث استغرقت نحو 40 دقيقة.

وقام رجال الإنقاذ بقطع أجزاء من الإشارة المعدنية بعناية حتى تمكنوا من تحرير رأس الرجل بأمان.

تم نقل المصاب إلى المستشفى مباشرة بعد إخراجه، وأكدت التقارير الطبية أنه لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، وتماثل للشفاء في وقت قصير.

بعد ساعات من تداول الواقعة انطلقت موجه من التعليقات الساخرة، حيث وصفه البعض بأنه "حادث نادر"، بينما تساءل آخرون عن وضوح إشارة المرور وقت التصادم.

الحادثة التي بدت وكأنها مشهد من فيلم كوميدي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول غرابة بعض الحوادث المرورية غير المتوقعة، وأبرزت في الوقت نفسه سرعة استجابة فرق الإنقاذ واحترافيتها في التعامل مع الموقف.

