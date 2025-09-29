كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية جديدة ضد تجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 220 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية بمجال مكافحة المخدرات.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتخزينها داخل مخزن سري أعدّه خصيصًا في منطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذن القانوني اللازم، تم رصد تحركات المتهم بدقة، وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث جرى مداهمة الموقع المشار إليه، وأسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته 700 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2.5 طن من مخدر الهيدروبندقية آلية.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط أوكار الاتجار بالمواد المخدرة.