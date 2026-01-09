إعلان

ميلوني: أمريكا لن تشن عملية عسكرية للاستيلاء على جرينلاند

كتب : مصراوي

06:05 م 09/01/2026

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

(د ب أ)

استبعدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، خلال مؤتمرها الصحفي السنوي في روما اليوم الجمعة، أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على جرينلاند بغرض ضمها.

وقالت ميلوني، إنه لا تؤمن بالافتراض القائل أن أمريكا ستشن عملية عسكرية على جرينلاند، مؤكدة أنه خيار لن تؤيده.

ولفتت ميلوني إلى أن خطوة من هذا النوع لن تصب في مصلحة أي طرف ولن تفيد أحدا.

وأضافت: "أعتقد أن ذلك لن يكون حتى في مصلحة الولايات المتحدة، لأكون واضحة".

وحول احتمال رد أوروبي على عملية عسكرية أمريكية، أوضحت ميلوني: "إذا وقع مثل هذا الاحتمال، سنناقش الأمر حينها".

وأشارت ميلوني إلى أن جرينلاند ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، وأن عددا من الأطراف الأجنبية نشطون في المنطقة.

وأبدت تفهمها لمخاوف الولايات المتحدة، قائلة: "أعتقد أن الرسالة الأمريكية هي أنهم لن يقبلوا بتدخل مفرط من جانب لاعبين أجانب".

جورجيا ميلوني إيطاليا أمريكا جرينلاند

