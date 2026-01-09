إعلان

4 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"زراعي قليوب"

كتب : مصراوي

04:20 م 09/01/2026

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي

أصيب 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام شركة خاصة بالقليوبية، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرف عن مساره وانقلاب المركبة بالطريق.

أسفر عن الحادث عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

الحبس سنة لولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام مدرسة الشروق

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

حادث ميكروباص انقلاب ميكروباص قليوب المرور

