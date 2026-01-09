4 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"زراعي قليوب"

أصيب 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام شركة خاصة بالقليوبية، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرف عن مساره وانقلاب المركبة بالطريق.

أسفر عن الحادث عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

