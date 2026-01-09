كواليس سقوط عصابة النصب والتزوير في الغربية

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي بالغربية تخصص عناصره في تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تشكيلا عصابيا مكون من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات – كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير – 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.