إعلان

كواليس سقوط عصابة النصب والتزوير في الغربية

كتب : مصراوي

03:00 م 09/01/2026

عناصر التشكيل العصابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي بالغربية تخصص عناصره في تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تشكيلا عصابيا مكون من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات – كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير – 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي تزوير الغربية طنطا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟.. المحافظة توضح (صور)
أخبار المحافظات

هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟.. المحافظة توضح (صور)
للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "تويوتا" في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "تويوتا" في مصر
إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة
زووم

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
أخبار و تقارير

فضيحة الصور العارية تهز "X".. ماذا يفعل Grok داخل منصة إيلون ماسك؟
حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا