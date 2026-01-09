270 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول غدًا بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق غدًا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى 2025/ 2026، وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 15 يناير لصفوف التعليم العام، والأربعاء 21 يناير الجارِى لبعض صفوف التعليم الفني وفق الجداول المعتمدة المعلنة.

وقال محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم غدًا يبلغ 269ألف و 705 طالب وطالبة، بواقع 150 ألف و 343 تلميذ وتلميذة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، و 67 ألف و 914 طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى 17 ألف و 167 طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوى (عام)، وعدد 1217 طالب وطالبة بمدارس التربية الخاصة، و 2264 دارس ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى، فضلًا عن 30 ألف و 800 طالب وطالبة بصفوف نقل التعليم الفنى بنظاميه (ثلاث وخمس سنوات) وشعبه (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج) وكذلك (المهنى - الخدمات - العمال) وذلك بمواد مختلفة وفق الجداول المعلنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات. وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

وتم التشديد على الجميع بضرورة الإلتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الإلتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية.

بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح "بدوي" أنه تم تشكيل غرفتي عمليات مركزية بديوان المديرية، الأولى برئاسة فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، والثانية برئاسة المهندس سيد محمود مدير عام التعليم الفني، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة.