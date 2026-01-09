إعلان

مختار جمعة يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هذه الفئة من المتهمين

كتب : عمرو صالح

06:04 م 09/01/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

دعا الدكتور محمد مختار جمعة مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، إلى توقيع أقصى عقوبة أقرها القانون على تجار المخدرات معتبرا إياهم مفردات أساسية في انحراف المجتمع وتدميره خاصة الفئات الشابة.

وقال "جمعة" في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "أدعو إلى تطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا على جالبي ومروجي المخدرات حفاظا على شبابنا ووطننا فالمخدرات أم الخبائث ورأس الجرائم اللهم احفظ شبابنا ووطننا".

