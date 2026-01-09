طالبة تتهم مصورًا بضربها وتشويه وجهها في مصر القديمة

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات فيديو متداول تضمن تضرر فتاة من مصور اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 ديسمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من طالبة بتضررها من شخص اعتدى عليها بالسب والضرب لخلافات سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه (مصور - مقيم بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو)، وأقر بوجود علاقة صداقة بينه والمجنى عليها.

وحال تواجدهما بمنطقة الفسطاط بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية لتعديها عليه بالسب على سبيل المزاح، تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

