حالة اختناق في حريقة شقة بالمشروع الأمريكي بحلوان

سجل حريق شقة سكنية بحلوان جنوب القاهرة حالة اختناق رجل إطفاء يخضع للعلاج.

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة من عقار بالمشروع الأمريكي.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 أدوار بالمجاورة رقم 10.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتدهد إلى المجاورات السكنية مما أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بحالة اختناق وخضع للإعافات اللازمة بموقع البلاغ.