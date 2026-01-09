إعلان

حالة اختناق في حريقة شقة بالمشروع الأمريكي بحلوان

كتب : مصراوي

03:34 م 09/01/2026

حريق شقة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل حريق شقة سكنية بحلوان جنوب القاهرة حالة اختناق رجل إطفاء يخضع للعلاج.

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة من عقار بالمشروع الأمريكي.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 أدوار بالمجاورة رقم 10.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتدهد إلى المجاورات السكنية مما أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بحالة اختناق وخضع للإعافات اللازمة بموقع البلاغ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق شقة حلوان المشروع الأمريكي حالة اختناق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: لو حياتي فيلم هيبقى أكشن
زووم

نجيب ساويرس: لو حياتي فيلم هيبقى أكشن
مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
نصائح

مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا