صور| حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم



كتب- صابر المحلاوي:

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مفاجئ في سيارة الإعلامي أحمد شوبير أثناء سيره بطريق صلاح سالم بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخراج شوبير من السيارة بسلام.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران.