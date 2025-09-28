إعلان

صور| حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم

كتب : صابر المحلاوي

12:52 م 28/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (1)
  • عرض 6 صورة
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (4)
  • عرض 6 صورة
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (6)
  • عرض 6 صورة
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (2)
  • عرض 6 صورة
    حريق يلتهم سيارة الإعلامي أحمد شوبير بطريق صلاح سالم (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- صابر المحلاوي:

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مفاجئ في سيارة الإعلامي أحمد شوبير أثناء سيره بطريق صلاح سالم بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخراج شوبير من السيارة بسلام.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق أحمد شوبير طريق صلاح سالم حريق سيارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة