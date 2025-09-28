شاب ينتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز سيدة.. والأمن يكشف الحقيقة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لواقعة ابتزاز وتهديد من أحد الأشخاص المنتحلين صفة ضابط شرطة بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه (حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال – بدون عمل).

وبمواجهته، أنكر ما نُسب إليه، وادّعى أن الشكوى كيدية بسبب خلافات سابقة بينه وبين الشاكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

