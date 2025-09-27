31 عامًا سجنًا لفران اغتصب شقيقته القاصر وحاول التخلص من رضيع السفاح

أصدرت الدائرة "9 "جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، حكمًا رادعًا ضد "فران" بالسجن 31 عامًا على خلفية اتهامه بمواقعة شقيقته القاصر وهتك عرضها عن طريق الإكراه تحت تهديد السلاح، والشروع في قتل طفل سفاح.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، أولاً؛ حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة "سيد.ع" بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول "مواقعة أنثى بغير رضاها ـ شقيقته ـ تحت تهديد السلاح"، والثاني عن تهمة هتك العرض، والرابع "إحراز سلاح أبيض سكين".

ثانيًا؛ عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات عن الاتهام الثالث وهو الشروع في قتل "طفل" سفاح ـ ناتج عن علاقته مع شقيقته عن طريق الإكراه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفي و مصطفي محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد العدروسي وأمانة سر خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة أن "سيد.ع"، الذي يعمل فران، في القضية رقم9354 لسنة 2025 جنايات العياط، والمقيدة برقم 3464 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، واقع شقيقته الطفلة "م"، كونها طفلة لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها - بالقوة والتهديد وحال كونه من المتولين رعايتها ومن له سلطان عليها، فغلبته شهوته متحالفا مع الشيطان بأن امسكها عنوة وغل يدها وهددها بسكين، وجردها من ملابسها كرها وتعدى عليها فحملت منه سفاحا قاصدًا اغتصابها، في منزلهما جنوبي مركز العياط بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة، أن المتهم هتك عرض شقيقته الطفلة التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، مستغلا حداثة سنه وحال كونه من المتولين رعايتها ومن له سلطان عليها، فغلبته شهوته بأن امسكها عنوة وتعدى عليها وهددها بسلاح أبيض "سكين"، كرها عنها قاصدًا هتك عرضها.

وذكرت أوراق الدعوى، أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الشروع في قتل الطفل المجني عليه "رامي ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، وما أن ظفر به بعد ولادته حتى تركه بأحد الشوارع، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو العثور عليه من قبل أحد الأهالي وتسليمه للشرطة.

واستمعت النيابة العامة الطفلة المجني عليها )طالبة ـ 13 عامًا)، على سبيل الاستدلال، أكدت أن شقيقها الأكبر "سيد.ع"، وهو من المتولين رعايتها قام بمواقعتها وهتك عرضها كرها عنها تحت تهديد السلاح، وهددها بالإيذاء واستغل سلطته الأسرية عليها و قام بغل يدها لشل مقاومتها و تمكن بتلك الوسائل القسرية من ارتكاب جريمته، حتى نتج عن تلك الواقعة حملها سفاحا بطفل وعقب ميلاده أخذه المتهم وتركه بالطريق العام بجوار مسكن مهجور في أرض فضاء قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن نتيجة المعمل الطبي عينات الدم المأخوذه من الطفل المولود ـ المعثور عليه ـ تطابقت وراثيًا مع العينة المأخوذة من المجني عليها الأم والمتهم الأب، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي عاقبته بالسجن المؤبد عن 3 اتهامات منها مواقعة أنثى وهتك عرض قاصر وحيازة سلاح أبيض، والسجن 6 سنوات مُشدد عن اتهامه بالشروع في قتل طفل رضيع.