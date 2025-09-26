ضربة أمنية قوية.. ضبط طن مخدرات و75 سلاحًا ناريًا في عدة محافظات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية في تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية والمتاجرين بالمخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات.

أسفرت الحملة عن ضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة، بحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة، أكثر من 10 آلاف قرص مخدر، 75 قطعة سلاح ناري.

وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 129 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.