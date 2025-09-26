إعلان

ضربة أمنية قوية.. ضبط طن مخدرات و75 سلاحًا ناريًا في عدة محافظات

كتب : مصراوي

02:59 م 26/09/2025

صفقة مخدرات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية في تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية والمتاجرين بالمخدرات وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات.

أسفرت الحملة عن ضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة، بحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة، أكثر من 10 آلاف قرص مخدر، 75 قطعة سلاح ناري.

وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 129 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

