"قطعوا وشه".. مزاح يتحول لجريمة دامية ضد دليفري بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

01:16 م 25/09/2025

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بقطع في الوجه أثناء تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بالواقعة، وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الاعتداء.


وبمواجهتهما، أقرا بأن الواقعة نشبت أثناء وجود المجني عليه بصحبتهما بسبب مشاجرة نتيجة المزاح، وأحدهما تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح المضبوط، مما أحدث إصابته المشار إليها.


واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وزارة الداخلية التعدي بالضرب

