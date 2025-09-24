"دماء روت أرض زراعية".. كواليس جريمة مروعة في الجيزة

صرخة غضب على أرض الميراث تحولت إلى جريمة مروعة. في حادث صادم هز إحدى قرى الجيزة، انتهت مشاجرة بين مزارع مسن وانب عمه بضربة فأس واحدة قلبت حياة الجميع رأسًا على عقب، لترسم مشهدًا دمويًا داخل الأرض الزراعية محل النزاع، ويودع الرجل الستيني الحياة في لحظة واحدة داخل الأرض الزراعية محل النزاع.

جهود التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن الجاني اعتدى على ضحيته بضربة فأس على الرأس أثناء تواجدهما داخل أرض زراعية محل نزاع "ميراث"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

قوة أمنية ألقت القبض على المتهم وأداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي والنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.