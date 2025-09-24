كتب - رمضان يونس:

نظرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد هشام، جلسة استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" على حكم إدانتهم بالحبس 4 سنوات في قضية "مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات.

وخلال نظر الاستئناف، وجه المستشار أحمد هشام رئيس دائرة مستأنف جنح 6أكتوبر، عبارات تأديبية للمتهمين جميعا في واقعة "مطاردة فتيات أكتوبر"، قائلا:"انتوا طلاب جامعيين وحافظوا على مستقبلكم واللي حصل ده مينفعش يحصل تحت أى ظروف".

ولام القاضي المتهمين لما اتركبوه من فعل بحق المجني عليهن :"ياريت تاخدوا فترة الحبس دي عبرة و عظة وياريت متخلوش أي حاجة تحطكم في موقف زي ده تاني"، ليرد عليه المتهمين :"حاضر يافندم" مشيرين بعبارات ندم.

وقدمت وكيل المجني عليهن، دينا محمود مرعي المحامية، مستند رسمي "وثيقة تصالح" إلى هيئة المحكمة، أفادت فيه تصالح "نزال ورنا" المجني عليهن مع المتهمين في تهمتي الإتلاف والتسبب في إصابة المجني عليهن، الإتهام التانى والثالث في أمر الإحالة.

واستمعت هيئة الدائرة، إلى أقوال المجني عليهن "رنا"و "نزال" واقروا بالعدول عن الإتهام الأول، ونفوا تهمة تعرضهن من قبل المتهمين في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء، و اقرتا بالتصالح والتنازل عن الاتلاف والإصابة الخطأ.

وظهر الطلاب وسائق أوبر المتهمين في قاعة المحكمة، مرتدين كمامات و تيشيرتات بلون أسود، تظهر على ملامحهم الإرهاق والتعب.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، للمتهمين " مازن.ن"، و " عبد الرحمن.ج"، و" مهند.ج"، و " يحيي.ع"، تهمة تعرض المجنى عليهن" رنا إبراهيم" و "نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن بعد وقوع الحادث.

وتابعت النيابة أن المتهمين اتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.