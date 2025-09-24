الجنايات تعاقب شقيقين بالسجن 15 عامًا بتهمة سرقة سيارة محملة بالبضائع

كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، شقيقين بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهما بسرقة سيارة محملة بالبضائع بالإكراه أثناء وقوف قائدها بالطريق العام لقضاء حاجته في منطقة الصف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة السيارة قيادة المجني عليه "جمال م."، عن طريق الإكراه أثناء توقفه بالطريق العام، حيث أشهرا في وجهه أسلحة نارية، واستخدما القوة لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على السيارة ولاذا بالفرار.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية "بنادق آلية" غير قابلة للترخيص، واستخدماها في ارتكاب الجريمة على النحو الوارد بالتحقيقات.