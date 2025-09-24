ضبط سيدة أجنبية تستغل مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالمعادي

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب في ضبط سيدة أجنبية تحمل إقامة منتهية استغلت مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

واستهدفت قوة أمنية المسكن، حيث ضبطت المتهمة وبصحبتها رجل وسيدتان من ذات جنسيتها.

وأقرت المتهمة وباقي المضبوطين بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الضبطية ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية المجتمع.

