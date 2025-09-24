إعلان

مباحث الضرائب تكشف 468 قضية تهرب وتحايل في يوم واحد

كتب : مصراوي

11:09 ص 24/09/2025

مباحث الضرائب

كتب – علاء عمران:
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في نطاق اختصاصها، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق ضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1575 قضية متنوعة.
أسفرت الجهود عن ضبط 3933 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 468 قضية في مجالات متعددة، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحايل على مصلحة الضرائب.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بجميع صورها وضبط مرتكبيها، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الأمن الاقتصادي.

مباحث الضرائب أجهزة وزارة الداخلية الإدارات العامة

